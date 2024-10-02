İstanbul’u Koşuyorum heyecanı başlıyor!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:38

Güncelleme: 02.10.2024 - 16:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’un 2016’dan itibaren yol yarışlarına ilgiyi artırmak ve alternatif deneyimler sunmak için düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. “Colour Run” yani “Renkli Koşu”nun Avrupa etabı 6 Ekim’de Yenikapı’da başlayacak. Koşucular Kumkapı, Cankurtaran ve Sarayburnu’ndan devam ettikten sonra Gülhane Kapısı civarından dönüş alıp tekrar Yenikapı’ya yönelecek. Sportive, Züber, Tchibo ve Kanyon sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı hakkındaki diğer tüm bilgilere https://istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-avrupa-etabi-2024/ web adresinden ulaşılabilir.

İLK 5’E GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Renkli koşu etabında 5 ve 10K kategorileri yer alacak. 5K’ya bin, 10K’ya ise 5 bin kişi; toplamda da 6 bin kişi koşuya kayıt yaptırdı. Yarışların startı, sağlığa zararı olmayan farklı renkler püskürtülerek verilecek. 16 yaş ve üstü insanların katılabileceği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında 10K yarışı 08.30’da, 5K yarışı ise 08.45’te start alacak. Zaman sınırı 5K için 45 dakika, 10K için de 90 dakika olacak. Yarışta kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere 10K kategorisinin birincisine 10 bin, ikincisine 8 bin, üçüncüsüne 6 bin, dördüncüsüne 5 bin ve beşincisine 4 bin lira para ödülü verilecek.

13 FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE KUPA YARIŞI

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.

Yarışın yaş kategorileri ise şu şekilde olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

İSTANBUL’U KOŞUYORUM AVRUPA ETABI YARIŞ PROGRAMI

07.30 – 10K sporcularının alana girişi

07.45 – 5K sporcularının alana girişi

08.20 – 10K start noktasına geçiş

08.30 – 10K start (zaman sınırı 90 dakika)

08.40 – 5K start noktasına geçiş

08.45 – 5K start (zaman sınırı 45 dakika)

10.00 – Ödül töreni

10.20 – Kapanış