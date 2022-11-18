İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalma ihtimali: Eğer şampiyon yaparsa...

18 Kasım 2022 Cuma, 10:12

Jorge Jesus’la Avrupa’da ve ligde zirvede yer alan Fenerbahçe yakaladığı ivmeyi Dünya Kupası sonrası devam ettirir mi merak konusu. 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı başkanından teknik ekibine, futbolculardan taraftara kadar bir burukluk yarattı. Jesus, maç sonu planlanan yemeği moral bozukluğu nedeniyle iptal etti. Jesus’un en büyük isyanı futbolcularının gördüğü kırmızı kartlar. Portekizli çalıştırıcı her maçtan önce oyuncularından dikkatli olmalarını istiyor. Ama Batshuayi Sivas ve Pedro Giresun karşılaşmasında kırmızı gördü.

“EN İYİSİ BİZİZ”

Jesus’a göre ligin en iyi takımı tartışmasız Fenerbahçe. Büyük bir camiaya geldiğini söylüyor. Sezon sonu önemli. Kalır mı kalmaz mı henüz bilinmiyor. Bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda hep 1 yıllık kontrat yaptı. Jesus’un yardımcıları kalmaktan yana. Başkan Ali Koç, hocanın uzun süre devam etmesini istiyor. Aldığım duyumlara göre; Jesus’un F.Bahçe’yi şampiyon yapması halinde kalma ihtimali şu an için yüzde 50.

“TRANSFERDE ACELE YOK”

Jesus’un transferle ilgili yakın çevresine şu ifadeleri kullandığını öğrendim: “Dünya Kupası, yapılacak 1-2 transfer için belirleyici olacak. Aceleye hiç gerek yok. Şu ana kadar yazılan isimler asılsız. Stopere transfer yapılırsa Türk olma ihtimali yüksek. Örneğin Szalai iyi performans gösterir iyi teklif alır kafası karışır gitmek isterse o zaman düşüncemizde değişikliğe gideriz. Her şeyden önemlisi futbolcuların sakatlık yaşamadan dönmeleri. Başlangıcımız Trabzonspor deplasmanı, zor geçecek.”

“ARDA YILDIZ OLUR AMA”

Arda Güler şans bulduğu maçlarda gösterdiği performansla herkesi büyüledi. Jesus’a göre genç yetenek gelecekte büyük yıldız olacak ama eksiklerini giderirse. Çünkü hocaya göre eksileri fazla; mesela topsuz oyunda yetersiz, saha içinde öğrenmesi gereken çok şey var, bunların üstesinden gelirse dünya yıldızı olur.

ALTAY’A HAYRAN

F.Bahçe’den teklif aldıktan sonra ekibiyle birlikte kasetleri izlemeye başlayan Jesus’un hayran kaldığı kişi kaleci Altay Bayındır olmuş.