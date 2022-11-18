Portekiz Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'i üzdü
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in ülkesi Nijerya, hazırlık maçında karşılaştığı Portekiz'e 4-0 mağlup oldu.
Dünya Kupası'na hazırlanan Portekiz, hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya geldi. Portekiz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada ve 35. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 82. dakikada Goncalo Matias Romas ve 84. dakikada Joao Mario kaydetti.
Nijerya'da Emmanuel Dennis, 81. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Nijerya forması giyen Fenerbahçeli Osayi Samuel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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