Serbest kalma bedeli ortaya çıktı: Fenerbahçe'de Ederson'a sürpriz talip

30.04.2026 09:39:00
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ederson'a Al-Nassr'ın talip olduğu iddia edildi. Suudi ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürülürken, Brezilyalı eldivenin 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin ligdeki son 2 maçında (Çaykur Rizespor, Galatasaray) yaptığı hata ve gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi haline gelen Ederson'un akıbeti merak konusu.

EDERSON'A TALİP VAR

Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıdan Ederson'la ilgili kadro dışı kararı çıkmazken, deneyimli eldivene para cezası verildi. Derbide yaşananlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen ve sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Ederson'a sürpriz bir talip çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon Euro alan Ederson'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr talip oldu. Tecrübeli file bekçisiyle temasa geçen Al-Nassr'ın kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

EDERSON'UN SERBEST KALMA BEDELİ

Mali şartların konusunda anlaşma sağlanması durumunda Ederson'un da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı eldivenin sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi.

Haziran ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe'de eski başkanlardan Aziz Yıldırım, adaylığı hakkında konuştu. Aziz Yıldırım'ın, "Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsem ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında savaş uçakları ve helikopter uçurma emri verdiği için merkeze çekildiği iddia edildi. MSB'nin yarın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Saran Media ile yapılan yayın hakları anlaşmasının kapsamı, bedeli, para birimi, içeriği ve sürecine dair iddialar hakkında bir açıklama yayımladı.