Serbest kalma bedeli ortaya çıktı: Fenerbahçe'de Ederson'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin ligdeki son 2 maçında (Çaykur Rizespor, Galatasaray) yaptığı hata ve gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi haline gelen Ederson'un akıbeti merak konusu.

EDERSON'A TALİP VAR

Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıdan Ederson'la ilgili kadro dışı kararı çıkmazken, deneyimli eldivene para cezası verildi. Derbide yaşananlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen ve sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Ederson'a sürpriz bir talip çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon Euro alan Ederson'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr talip oldu. Tecrübeli file bekçisiyle temasa geçen Al-Nassr'ın kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

EDERSON'UN SERBEST KALMA BEDELİ

Mali şartların konusunda anlaşma sağlanması durumunda Ederson'un da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı eldivenin sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi.