Sadettin Saran'dan Ederson kararı!

2.05.2026 12:10:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği hakkında sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın kararını verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında son dakikada kaybettiği 2 puanın sorumlusu ilan edilen, Galatasaray maçında da kırmızı kart gördükten sonra taraftarın hedef tahtasına koyduğu Ederson'un takımdaki geleceği tartışılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, camia ve kulüp yetkililerin büyük çoğunluğu Ederson'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Ancak 11 milyon Euro'luk maaşı ve 2028'e kadar devam eden sözleşmesi büyük sıkıntı olarak görülüyor.

Haberde başkan Sadettin Saran ve ekibinin Ederson'un geleceğiyle ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü aktarıldı. 32 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.

Eski hakemden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş eleştiri: 'Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu?' Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol'un yönetimini değerlendirdi. Palabıyık, hakemin yabancı futbolcularla iletişim kuramamasının Ederson'un oyundan atılmasında belirleyici rol oynamış olabileceğini söyledi.
Galatasaray maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmişti: İşte Ederson’un alacağı muhtemel ceza... Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisi sonrası Futbol Disiplin Talimatı 36 ve 41. maddelerden PFDK’ye sevk edildi. Brezilyalı yıldızı bekleyen muhtemel cezalar belli oldu.
Serbest kalma bedeli ortaya çıktı: Fenerbahçe'de Ederson'a sürpriz talip Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ederson'a Al-Nassr'ın talip olduğu iddia edildi. Suudi ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürülürken, Brezilyalı eldivenin 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.