Sadettin Saran'dan Ederson kararı!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında son dakikada kaybettiği 2 puanın sorumlusu ilan edilen, Galatasaray maçında da kırmızı kart gördükten sonra taraftarın hedef tahtasına koyduğu Ederson'un takımdaki geleceği tartışılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, camia ve kulüp yetkililerin büyük çoğunluğu Ederson'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Ancak 11 milyon Euro'luk maaşı ve 2028'e kadar devam eden sözleşmesi büyük sıkıntı olarak görülüyor.

Haberde başkan Sadettin Saran ve ekibinin Ederson'un geleceğiyle ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü aktarıldı. 32 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.