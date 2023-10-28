Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

İstifa ettiğini açıkladı: Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:30
İstifa ettiğini açıkladı: Süper Lig'de bir ayrılık daha
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da istifa geldi. Teknik direktör Ömer Erdoğan, görevini bıraktı.

Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

Alanyaspor, son olarak ligin 10. haftasında uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.


İlgili Haberler

Abdullah Avcı siftah yaptı: Trabzonspor, Alanya'yı tek golle geçti! Trabzonspor 1-0 Corendon Alanyaspor

Abdullah Avcı siftah yaptı: Trabzonspor, Alanya'yı tek golle geçti! Trabzonspor 1-0 Corendon Alanyaspor
Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanmasını bildi!

Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanmasını bildi!
Alanya'da muhteşem geri dönüş: Sivasspor, 3 puanı uzatmalarda kaptı!

Alanya'da muhteşem geri dönüş: Sivasspor, 3 puanı uzatmalarda kaptı!

En Çok Okunan Haberler