İstifa ettiğini açıkladı: Süper Lig'de bir ayrılık daha
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa etti.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da istifa geldi. Teknik direktör Ömer Erdoğan, görevini bıraktı.
Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.
Alanyaspor, son olarak ligin 10. haftasında uzatma dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- Bakan Tunç'a çok sert 'Atalay' tepkisi
- Zeren'in cenazesinde müftüden skandal ifadeler
- 'Gazze için kırmızı çizgiler koymadık'
- Yerel mahkemeden Can Atalay hamlesi!
- Akşener'den 'miting' tepkisi
- Bekçilik değil devrimcilik zamanı!
- Sağanak yağış etkili olacak!
- BM kararını 'aşağılık' olarak niteledi...