Katar 2022'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. Sürpriz maçlara sahne olan grup karşılaşmalarından 16 takım üst tura adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:01
Katar 2022'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)


2022 FIFA Dünya Kupası katar Son 16 turu eşleşmeleri

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