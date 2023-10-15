İsviçreli futbolcu Alisha Lehmann'a ahlaksız teklif!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:18

Kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olan Alisha Lehmann, ünlü biri tarafından kendisine ahlaksız bir teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Aston Villa forması giyen Lehmann, çok tanınmış birinin geceyi birlikte geçirmek için kendisine 100 bin İsviçre frangı teklif ettiğini söyledi.

Alisha Lehmann

"MESAJLAR ÇOK TANINMIŞ BİR KİŞİDEN"

Lehmann bu teklifi kabul etmediğini ve teklifle ilgili hala kanıtları olduğunu söyledi.

Lehmann, "Miami'deydim ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumaya mesaj attı. Mesajlar çok tanınmış bir kişiden geliyordu. Daha önce onunla bir etkinlikle karşılaşmıştık. Mesajda, "Alisha'ya onunla bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre frangı ödeyeceğim" yazıyordu" dedi.

Alisha Lehmann, söz konusu kişiyle ilgili, "Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok iyi tanınıyorum" sözlerini sarf etti.