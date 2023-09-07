İtalya - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya, 2023 FIBA Dünya Kupası 5. lik play-off turunda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.
2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.
Gianmarco Pozzecco yönetimindeki İtalya, 5. lik play-off turunda Luca Banchi'nin ekibi Letonya ile karşılaşacak.
İTALYA - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.
İTALYA - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İtalya, turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'ye 100-63 mağlup olarak 5.lik oynamaya hak kazanmıştı.
Letonya ise Almanya'ya 81-79 elenerek 5.lik play-off turunda İtalya'nın rakibi olmuştu.
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