İtalya - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, 2023 FIBA Dünya Kupası 5. lik play-off turunda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:20
İtalya - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.

Gianmarco Pozzecco yönetimindeki İtalya, 5. lik play-off turunda Luca Banchi'nin ekibi Letonya ile karşılaşacak.

İTALYA - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.

İTALYA - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İtalya, turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'ye 100-63 mağlup olarak 5.lik oynamaya hak kazanmıştı.

Letonya ise Almanya'ya 81-79 elenerek 5.lik play-off turunda İtalya'nın rakibi olmuştu.


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