İtalya Ligi'nde Inter ile Sassuolo karşılaştı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya mağlup oldu.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk adaylarından Inter ile orta sıralardaki Sassuolo karşılaştı. Sassuolo, 8. dakikada Giacomo Raspadori ve 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Serie A'da top koşturan üç milli futbolcunun da forma giydiği maçta, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 78. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
Konuk Sassuolo'da top koşturan milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başladı. Ayhan, 45. dakikada yerini Ruan Tressoldi'ye bırakırken, Müldür ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla, bir maçı eksik 54 puanlı Inter, 56 puanlı lider Milan'ın puan kaybettiği haftayı boş geçti.
MERİH DEMİRAL MAĞLUP
Mavi-siyahlı takım, ligde son 3 maçında sadece 1 puan alabilirken, bu sezon ilk kez evinde üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Sassuolo'nun ise 4 maçtır devam galibiyet hasreti Milano deplasmanında Inter karşısında sona erdi. Yeşil-siyahlı ekip, Inter galibiyetiyle puanını 33 yaptı ve 11. sırada yer aldı.
Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Fiorentina konuk ettiği Merih Demiral’lı Atalanta'yı 1-0 yenerken, Venezia da Genoa ile 1-1 berabere kaldı.
İlgili Haberler
- Futboldan men edilen Serie A'nın eski golcüsü Francesco Flachi, 46 yaşında geri döndü
- Serie A ekibi Napoli, Kim Min Jae için geliyor
- İtalya'da Serie A'daki Milan-Spezia maçının hakemi tartışılıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Çin'den 'ay üssü' hedefi
- Netflix'in en iyi uluslararası yapımları
- Kaliforniya 1984'ten bu yana en kurak Ocak ayını yaşadı
- Çin'in mobil oyun pazarında Ocak ayında gelirler arttı
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...