Serie A ekibi Napoli, Kim Min Jae için geliyor
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min Jae için sarı-lacivertlilere ciddi teklifler geliyor. Bu tekliflerin önde geleni ise Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli.
Fenerbahçe'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı ve çubuklu forma altında gösterdiği performasnla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için ilk somut adım İtalya'dan geliyor.
Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilen Serie A takımlarından Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için sarı-lacivertli yetkililer ile masaya oturacağı bildirildi. Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrolü oynamış bir isimdi.
Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında.
Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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