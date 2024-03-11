İtalya Serie A'da skandal olay: Futbolcuya kafa atan teknik direktör kovuldu!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanan Lecce - Hellas Verona maçında rakip futbolcu Thomas Henry'ye kafa atan teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:52
İtalya Serie A'da skandal olay: Futbolcuya kafa atan teknik direktör kovuldu!
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İtalya Ligi'nin 28. haftasında küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde skandal bir olay yaşandı.

Hellas Verona'nın Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son düdüğün ardından sahaya giren ev sahibi takımın teknik direktörü Roberto D'Aversa, Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'ye kırmızı kart gösterdi.

Lecce Kulübü, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiğini açıkladı.


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