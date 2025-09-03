Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 10:18:00
AA
İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail EuroBasket 2025'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) son 16 turuna yükselmeyi başardı.

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı. İtalya, İspanya'yı yenerek son 16 turunu garantiledi; Fransa, Slovenya ve İsrail de bir üst tura yükseldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup eden İtalya, üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

D Grubu'nda ise ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda'yı 87-79 mağlup eden Slovenya ve Belçika'ya 92-89 üstünlük kuran İsrail, adını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80

Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93

İtalya-İspanya: 67-63

D GRUBU

Belçika-İsrail: 89-92

İzlanda-Slovenya: 79-87

Fransa-Polonya: 83-76

SEKİZİNCİ GÜNÜN PROGRAMI

EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:

A GRUBU

14.45 Estonya-Portekiz

18.00 Çekya-Letonya

21.15 Türkiye-Sırbistan

B GRUBU

13.30 Karadağ-Britanya

16.30 Litvanya-İsveç

20.30 Finlandiya-Almanya

