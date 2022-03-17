İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu konuşuyor
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da en çok konuşulan futbolcu oldu. İtalya basını, Inter'de başarılı bir grafik çizen milli yıldız için övgü dolu sözler sarf etti.
Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı" ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.
İTALYA'DA MANŞETLERDE YER ALDI
İtalya basınında yer alan haberlerde kimsenin Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadığı belirtilirken, "Inter orta saha oyuncusu bu sezonda duran oyunda sürpriz bir şekilde 6 asist topladı, kimse ondan daha iyisini yapamadı" dendi.
Bununla birlikte, milli futbolcunun istatistikleri için, "5 büyük Avrupa şampiyonasında, aslında hiç kimse Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadı" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İtalya basınının haberine göre , İngiliz devinin sezon sonu için milli yıldız ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
28 yaşındaki milli oyuncu Inter formasıyla bu sezon, 35 resmi mücadelenin 31'inde ilk 11'de yer aldı. Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda Inter forması ile 6 gol ve 9 asistlik bir performans ortaya koydu.
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