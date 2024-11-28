İtalya'dan flaş Mauro Icardi iddiası: Yeni aşkı belli oldu!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:29

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:29

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve ayrılık arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli golcünün boşanma davası açtığı ve son olarak yeni bir sevgili yaptığı öne sürüldü.

Angela Burgos

YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınından Corierre della Sport'un haberine göre; bir süredir Galatasaray'ın yıldız golcüsüyle Wanda arasındaki ayrılık davasını takip eden ceza avukatı Angela Burgos ile Icardi'nin arasında yeni bir aşk filizlendiği öne sürüldü.

İkili arasındaki aşk hikayesinin birkaç hafta önce başladığı iddia ediliyor.