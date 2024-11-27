Yener İnce açıkladı: Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı yer belli oldu!
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı yeri kararlaştırdıklarını açıkladı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak" dedi.
ARJANTİN'DE AMELİYAT OLACAK
İnce, Icardi ile ilgili sözlerine, "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. Ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik" diye devam etti.
Yener İnce, son olarak, "Ismail Jakobs ve Kaan'ın tedavileri devam ediyor. Jakobs maçta bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi devam edecek. Onların dışında bir sakatlık yaşamadan maçı kazanarak İstanbul'a döneriz" sözlerini sarf etti.
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