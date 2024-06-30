İtalya'dan Luciano Spalletti kararı!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:51

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:51

EURO 2024'te son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği belli oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Spalletti'nin geleceğiyle ilgili konuşarak tecrübeli hocayla devam edileceğini ve ona güvendiklerini dile getirdi.

Gravina yaptığı açıklamada, "Gizleyecek bir şeyimi yok ancak sorumluluk almaya devam etmeliyiz. Uzun uzun konuştuk ve bu projeyi yarıda bırakmanın sorunları çözeceğine inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

SPALLETTI'NİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz İtalya'nın başına geçen Spalletti, takımının başında 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.