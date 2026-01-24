İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 09:56:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sarı lacivertli takım ve Juventus arasında sözlü anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferinin son aşamaya geldiği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 28 yaşındaki santraforu kadrosuna katmak isteyen Juventus, sarı lacivertli kulüple yaptığı müzakereleri olumlu neticelendirmek üzere.

Haberde, transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı ileri sürüldü.

En-Nesyri cephesiyle son detayları görüşecek olan İtalyan kulübünün yetkililerinin, anlaşmanın artık çok yakın olduğunu düşündüğü belirtildi.

