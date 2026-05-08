İtalyan basını duyurdu: Milan'dan Rafael Leao kararı!

Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Milan, ligde kalan maçlarını kazanıp Şampiyonlar Ligi biletini kaybetmek istemiyor. Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Milano ekibinde Rafael Leao'nun takımdaki geleceği tehlikede.

LEAO İÇİN AYRILIK KARARI

La Gazzetta della Sport'ta yer alan habere göre, Leao'nun performansındaki dalgalanmalar nedeniyle 26 yaşındaki futbolcu için ayrılık artık yüksek bir ihtimal. Milan'ın da Leao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Milan'daki yedinci sezonunun bitirmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ancak bunun gerçekçi bir rakam olmadığına dikkat çekildi. Milan'ın 50-60 milyon Euro'luk bir teklifte transfere onay verebileceği ifade edildi.

LEAO'NUN KARİYERİ

Rafael Leao Milan formasıyla bu sezon 29 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti. Leao kariyerinde daha önce Lille ve Sporting formalarını giymişti.