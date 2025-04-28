İtalyan basını duyurdu... Premier Lig ekiplerinden Osimhen'e büyük ilgi!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:37

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:48

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

NTV Spor'un TuttoJuve'den aktardığı habere göre; bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in sezon sonunda gideceği yeni adresi belli olmak üzere.

Haberde, Premier Lig'de forma giymek isteyen Nijeryalı santrafora Chelsea, Newcastle United ve Arsenal gibi İngiliz takımları ilgi gösteriyor.

Ancak Osimhen'e en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ve Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

ManU'nun, Napoli'ye bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro ödemeye de hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında 26 yaşındaki futbolcunun görüşmeleri ağırdan alması nedeniyle transferin resmiyet kazanmasının zaman aldığı da iddia edildi.