İtalyan basını duyurdu: Victor Osimhen için flaş transfer iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Juventus'a transferinin zora girdiği iddia edildi.
Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Victor Osimhen ile adı anılan kulüplerden olan Juventus, Nijeryalı yıldızın transferini rafa kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi.
İtalyan devi için transferin önündeki en büyük engelin Osimhen'in 10 milyon Euro'luk yıllık maaş beklentisi olduğu belirtildi. Juventus'un artık futbolculara bu kadar yüksek maaşlar ödemek istemediği bu nedenle 12 milyon Euro kazanan Vlahovic ile olan sözleşme yenileme görüşmelerinin de durduğu ifade edildi.
NAPOLI, JUVENTUS'A SATMAK İSTEMİYOR
NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Napoli'nin de Victor Osimhen'i Juventus'a satmaya niyeti yok. İtalyan ekibi geçmişte Higuain vakasının bir tekrarını yaşamak istemiyor.
Osimhen'in serbest kalma maddesinin de İtalya'daki kulüpleri kapsamaması Juventus'un elini oldukça zorlaştırıyor.
MANCHESTER UNITED İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Osimhen transferi için Manchester United'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu görüşmede Manchester United'ın Rasmus Hojlund'u da takasta kullanabileceği aktarıldı. Nijeryalı golcünün yeni adresinin Manchester United olup olmayacağı merak konusu.
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