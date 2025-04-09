Maaş talebini duyurdular: Victor Osimhen'in sezon sonu hedefi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in sezon sonu Premier Lig'e gitmek istediği iddia edildi.

Maaş talebini duyurdular: Victor Osimhen'in sezon sonu hedefi belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:28

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde en önemli kozlarından birisi olan Victor Osimhen'in gelecek sezonki adresiyle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta 28 gol atan Osimhen'in sözleşmesinde, İtalya dışındaki takımlar için 65 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.

HEDEF PREMIER LİG

ESPN'in haberine göre; 26 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılı takımdaki kariyerini sona ermesinin ardından İngiltere Premier Lig'e ya da Juventus'a transfer olmayı hedefliyor.

Haber detayında, Galatasaray'ın Osimhen'in kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneğinin ise bulunmadığı ileri sürüldü.

Premier Lig'de gelecek sezon için santrafor arayışında olan kulüpler arasında Manchester United, Chelsea ve Arsenal yer alıyor.

Bu arada Osimhen'in yıllık net 11 milyon Euro maaş talep ettiği kaydedildi.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Derbinin ardından... Galatasaray'dan sürpriz kaleci kararı!

Derbinin ardından... Galatasaray'dan sürpriz kaleci kararı!
Galatasaray maçı öncesi... Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray maçı öncesi... Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!
Sosyal medyadan paylaşıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Sosyal medyadan paylaşıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler