Victor Osimhen kariyer rekoruna gidiyor!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:54

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:40

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yaklaştı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, attığı gollerle takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynuyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 32 müsabakada 28 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.

KARİYER SEZONUNU NAPOLI'DE GEÇİRDİ

Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi.

2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı.

Osimhen, söz konusu sezonunda 39 maçta 31 gol attı.

SÜPER LİG'DE 20 GOL ATTI

Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandırdı.

Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde 23 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 20 kez rakip ağları sarstı.

Osimhen, söz konusu müsabakalarda Onvo Antalyaspor'a karşı hat-trick yaparken, 5 müsabakada ikişer ve 7 karşılaşmada da birer gol attı.