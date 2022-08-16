Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Galatasaray'da çalışmak istediğini, sarı-kırmızılılara geri dönmek istediğini söyledi.
Hollanda'da katıldığı bir programda Galatasaray ve geleceği hakkında konuşan Hollandalı efsane oyuncu Wesley Sneijder, Galatasaray'da görev almak istediğini söyledi.
Bir süredir ülkesinde futbol yorumculuğuyla birlikte teknik direktörlük eğitimlerine de devam eden Sneijder, teknik direktörlük kariyerine yurt dışında ve özellikle de Galatasaray çatısı altında başlamak istediğini söyledi.
"ORADA HARİKA ZAMANLAR GEÇİRDİM"
Katıldığı programda konuşan Sneijder, "Galatasaray'da çalışmak harika olurdu. Orada harika zamanlar geçirdim. Güzel insanlarla ve kültürle dolu güzel bir kulüp. Evet, bir gün oraya geri dönmek isterim" dedi.
"HOLLANDA'DA ÇALIŞMAYACAĞIM"
Hollanda Futbol Federasyonu KNVB bünyesinde çalışmayacağını söyleyen Wesley Sneijder, açıklamasında; "Ne yapacağımı biliyorum, bu Hollanda'da olmayacak. Belki Türkiye'de" ifadelerine yer verdi.
"İRLANDA'YI KABUL ETMEDİM"
Teknik adamlık kariyeri için ilk teklifin İrlanda'dan geldiğini ancak bunu reddettiğini belirten 37 yaşındaki isim, "Kabul etmedim ama yine de yurtdışına bakacağım, artık KNVB kapıları benim için kapalı" açıklamasını yaptı.
Ayrıca kendisini yönetici olarak değil sadece sahada teknik adamlık yapmaya uygun gördüğünü belirten Wesley Sneijder, Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendisine vefasız davrandığını gülerek açıkladı ve şu sözleri söyledi; "Doğum günümde bana 47. yaş gününüz kutlu olsun kartı gönderildi. İmkansız değil mi?"
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