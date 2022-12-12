İtalyan basını yazdı: Napoli'nin gözü yine Fenerbahçe'de

12 Aralık 2022 Pazartesi, 18:32

Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın oyuncularını yakından takip etmeye devam ediyor.

DI LORENZO'YA ALTERNATİF

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimleri takip ettiği belirtilen Napoli'nin, Bright Osayi-Samuel'i de izlediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi-Samuel'i takip ettiği kaydedildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki Osayi-Samuel, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın formasını da giymeye başlayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.