İtalyan basını yazdı: Napoli'nin gözü yine Fenerbahçe'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin, Fenerbahçeli futbolcu Brihgt Osayi-Samuel ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın oyuncularını yakından takip etmeye devam ediyor.
DI LORENZO'YA ALTERNATİF
Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimleri takip ettiği belirtilen Napoli'nin, Bright Osayi-Samuel'i de izlediği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi-Samuel'i takip ettiği kaydedildi.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki Osayi-Samuel, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın formasını da giymeye başlayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Bu ses kaydı kimin?
- 18 yaşındaki Zuhal polis kurşunuyla öldü: 2 gözaltı