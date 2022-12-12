Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona yakın!
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler'in durumunu netleştirmeye çalışıyor.
Avrupa devlerinin sıkı takipçisi olduğu Arda Güler'le ilgili her gün yeni bir iddiayla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.
Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'sini almak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Ankara deviyle uzun süredir görüşüyordu. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile yaptığı görüşmelerde nihai sonuca ulaşıldı. Yüzde 20'lik payın devri adına bir süredir devam eden görüşmeler tamamlandı.
TEK ŞART LEMOS'UN KABUL ETMESİ
Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro + futbolcu istedi. Bu talebi kabul eden sarı-lacivertliler, paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdi.
Uruguaylı stoper gitmeyi kabul ederse 700 bin Euro'luk maaşının tamamını da sarı-lacivertliler ödeyecek.
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