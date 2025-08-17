İtalyan basınından flaş Zaniolo iddiası: 'Kesin' diyerek duyurdular!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Udinese iddiası ortaya atılmıştı. Bugün Çizme'de Zaniolo'ya dair yeni bir gelişme aktarıldı.
ZANIOLO - UDINESE İDDİALARI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Zaniolo'nun Udinese'ye transfer olacağına dair söylentiler giderek güçleniyor.
Haberde Zaniolo'nun, Udinese hücumunda kilit bir rol üstleneceği detayı verdi.
GALATASARAY'IN KARARI KESİN
Yine haberde Galatasaray'ın Zaniolo'yla ilgili kesin kararını verdiği ve oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği vurgulandı.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın son oynadığı Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında oyuna dahil olmuştu.