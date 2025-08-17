İtalyan basınından flaş Zaniolo iddiası: 'Kesin' diyerek duyurdular!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 17:58:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Nicolo Zaniolo için İtalyan basınından yeni bir haber geçildi. Serie A ekibinin, yıldız ismi transfer edeceğine dair söylentilerin güçlendiği aktarıldı.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Udinese iddiası ortaya atılmıştı. Bugün Çizme'de Zaniolo'ya dair yeni bir gelişme aktarıldı.

ZANIOLO - UDINESE İDDİALARI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Zaniolo'nun Udinese'ye transfer olacağına dair söylentiler giderek güçleniyor.

Haberde Zaniolo'nun, Udinese hücumunda kilit bir rol üstleneceği detayı verdi.

GALATASARAY'IN KARARI KESİN

Yine haberde Galatasaray'ın Zaniolo'yla ilgili kesin kararını verdiği ve oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği vurgulandı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın son oynadığı Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

