Osimhen transferinde takas formülü masada!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.

Osimhen transferinde takas formülü masada!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:43

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katması büyük ses getirmişti. Sezonun bitmesiyle Napoli'ye dönecek futbolcunun bonservisini almak için Galatasaray da çalışmalarını sürdürürken çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

TBR Football'da yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için Napoli'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekibinin Osimhen için Napoli'ye Alejandro Garnacho ve Rasmus Hojlund'u teklif edebileceği belirtildi.

Napoli ara transfer döneminde Garnacho için girişimde bulunmuş ancak iki kulüp bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bu nedenle Napoli'nin Garnacho artı para ya da Garnacho ve Hojlund'un Osimhen karşılığında takası gibi tekliflere oldukça sıcak yaklaşacağı belirtiliyor.

Haberde Arsenal, Aston Villa ve Newcastle'ın da Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.


Etiketler: #victor osimhen #manchester united #napoli

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