İtalyan efsaneden flaş Jose Mourinho itirafı: 'Kalması için ofisine gittim'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Marco Materazzi, Portekizli teknik adam hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan efsaneden flaş Jose Mourinho itirafı: 'Kalması için ofisine gittim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:38

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Marco Materazzi, Inter'de forma giyerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

2001-2011 yılları arasında Inter'de forma giyen Materazzi, Mourinho'nun İtalyan takımını çalıştırdığı dönemde iki kez Serie A, birer defa da Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

'GÖZÜMÜN İÇİNE HİÇ BAKMADI'

51 yaşındaki eski futbolcu, Italian Football Podcast'e verdiği röportajda Portekizli teknik adamla çalıştığı iki yılın kendisi için çok özel bir dönem olduğunu söyledi. Marco Materazzi, 2010 yılında Inter'e veda eden Mourinho'ya kalması için konuşmaya gittiğini açıkladı.

Materazzi o dönem başarılı çalıştırıcıyla yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlattı:

"2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra aramızdan ayrıldığı için ona sarıldım. Eğer kalsaydı 2011'de de başarılar kazanacağımıza emindim ama o Inter'den ayrılmaya karar verdi. Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden iki hafta önce kalması için ofisine gittim. Ama gözümün içine hiç bakmadı, bu yüzden her şeyi anladım."

Jose Mourinho'nun 2010 yılında Inter'den ayrılarak Real Madrid'in başına geçmişti. Portekizli teknik adamın Inter'e vedası sırasında Materazzi'ye sarılarak ağlaması futbol tarihinin en ikonik anlarından birisi olarak tarihe geçmişti.


Etiketler: #jose mourinho #Marco Materazzi #fenerbahçe #inter

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