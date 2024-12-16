İtalyan ekibinde Dele Alli sürprizi!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve bonservisi elinde olan Dele Alli, İtalyan ekibi Como'da antrenmanlara çıkacağı iddia edildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve bonservisi elinde olan Dele Alli için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dele Alli, İtalyan ekibi Como'da antrenmanlara çıkacak.
SÖZLEŞME İMZALANABİLİR
Cesc Fabregas'ın takımı, İngiliz oyuncunun performansını beğenirse resmi sözleşme imzalayacak.
İTALYA'YA İNİŞ YAPTI
İtalya'ya inen Dele Alli, İtalya'ya iniş yaptı. Kısa süre içinde Coma ile idmanlara çıkacak.
2022-23 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşında on numara, geçen yaz Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.
Etiketler: #Dele Alli #Como #beşiktaş
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