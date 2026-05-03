İtalyan ekibinden, Jayden Oosterwolde'ye yakın takip

3.05.2026 15:13:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A ekibi Roma'nın, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Jayden Oosterwolde'yi izlediği iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir gözlem gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kritik mücadelede İtalyan temsilcisinin radarına girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Roma scout ekibi, Hollandalı futbolcuyu tribünden canlı olarak takip etti ve performansına dair detaylı bir rapor hazırladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İstenen bonservis ücreti belli oldu: Fenerbahçe'den 2 kulübün talip olduğu Ederson için karar Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları sonrası eleştirilerin odağında olan Ederson'a, 2 kulübün talip olduğu iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, talep ettiği 22 milyon Euro'nun karşılanması halinde Brezilyalı kaleci ile yollarını ayırabilir.
Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt Fenerbahçe'den Ederson ve Domenico Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddiaya yalanlama geldi.
Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kapsamında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 3 puanı alan taraf oldu. Galatasaray ise Samsunspor deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Süper Lig'de puan farkı tekrardan 4'e düştü. Peki, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları