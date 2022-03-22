İtalyan kulüp 3 oyuncusuyla görüşmeleri durdurdu
İtalya Ligi ekibi Inter'in, saha sonuçlarına odaklanmak için sözleşmeleri biten 4 futbolcudan 3'üyle görüşmeleri durdurduğu ileri sürüldü.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 3 futbolcusu için sözleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı.
SADECE BROZOVIC
İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in sözleşmeleri bu yaz sona erecek 3 isim, Marcelo Brozovic, Samir Handanovic ve Ivan Perisic'ten sadece Brozovic ile görüşmeye devam etme kararı aldığı, diğer iki isim için görüşmeleri durdurduğu belirtildi.
Öte yandan Inter'in, kontratı gelecek yaz sona erecek Milan Skriniar ile de Handanovic ve Perisic'te olduğu gibi görüşmeleri askıya aldığı kaydedildi.
JUVENTUS DA AYNI KARARI ALDI
Milano temsilcisinin bu kararı almasında, saha sonuçlarına odaklanmak istediği ifade edildi.
İtalya'da Juventus da kısa bir süre önce benzer bir karar almıştı.
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