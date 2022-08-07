Manchester United'da Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo yanıtı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo gündeme gelmeye devam ediyor. Manchester ekibinin menajeri Erik ten Hag, Brighton'a kaybettikleri ligin ilk maçının ardından Ronaldo'nun yedek kalmasına ilişkin konuştu.
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligin ilk haftasında Brighton'a 2-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.
Hollandalı teknik direktör, "Tabii ki bu sonuç gerçek bir hayal kırıklığı. En başından beri bunun kolay olmayacağını biliyordum. İki top verdik ve onlar da gol oldu. Rashford atsa, başka bir şey konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 53. dakikada oyuna giren Cristiano Ronaldo için de konuşan Erik ten Hag, "Ronaldo, takımla sadece 10 gün antrenman yaptı. Bu, 90 dakika sahada kalması için az bir süre" dedi.
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.
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