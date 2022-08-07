Manchester United'da Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo yanıtı!

07 Ağustos 2022 Pazar, 19:59

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligin ilk haftasında Brighton'a 2-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.



Hollandalı teknik direktör, "Tabii ki bu sonuç gerçek bir hayal kırıklığı. En başından beri bunun kolay olmayacağını biliyordum. İki top verdik ve onlar da gol oldu. Rashford atsa, başka bir şey konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 53. dakikada oyuna giren Cristiano Ronaldo için de konuşan Erik ten Hag, "Ronaldo, takımla sadece 10 gün antrenman yaptı. Bu, 90 dakika sahada kalması için az bir süre" dedi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.