İtalyan oyuncu rahatsızlandı: Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı!
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında oynanan Fiorentina - Inter mücadelesi, Edoardo Bove'nin fenalaşması nedeniyle durduruldu.
İtalya Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan karşılaşmada endişe verici bir olay yaşandı.
Fiorentina forması giyen Edoardo Bove, bir anda yere yığıldı ve bilincini kaybetti.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İki takım oyuncuları, Bove'nin etrafını sardı ve hakemler dâhil birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
İlk müdahalesi saha içinde yapılan İtalyan orta saha, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç oyuncunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.
Etiketler: #Edoardo Bove #Fiorentina #inter
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