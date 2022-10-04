İtalyanlar Andrea Pirlo'yu beğenmedi: 'En büyük hayal kırıklığı'
İtalyan basını, Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün 8 haftalık performansını ele aldı. Fatih Karagümrük'ün, Süper Lig'de şu ana kadar en çok hayal kırıklığı yaratan takım olduğu belirtildi.
Andrea Pirlo yöneteminde yeni sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki performansı İtalyan basınında yer aldı.
EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.
POZİSYONU RİSK ALTINDA
İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.
14. SIRADA YER ALIYOR
Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bir haftayı BAY olarak geçen ve 7 maçta 6 puan alan Fatih Karagümrük, 14. sırada yer alıyor.
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