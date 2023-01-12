İtalyanlar duyurdu: "Dünya devi Napoli, Arda Güler için geliyor"
Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun yıldız adayı Arda Güler, bu sezon fazla forma şansı bulmasa da Avrupa'nın transfer gündeminden düşmüyor.
Dev kulüplerin yakından ilgilendiği 17 yaşındaki futbolcu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, sarı-lacivertli yönetimle ocak ayında resmi temaslara başlayacak. İtalyan ekibinin scoutlarının uzun süredir Arda Güler'i takip ettikleri belirtilirken, Giuntoli'nin ise gelen olumlu raporlar üzerine transfere karar verdiği öne sürüldü.
Bu sezon Jorge Jesus tarafından fazla forma şansı verilmeyen Arda Güler, 13 maçta görev yaptı.
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