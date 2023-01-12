Süper Lig'deki Kayserispor-Sivasspor maçı saat 19.00'a alındı
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak mücadelenin başlama saati 17.00'den 19.00'a alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında saat 17.00'de yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin talebi üzerine saat 19.00'a alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19.00'a alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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