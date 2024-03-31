İtalyanlar duyurdu: Premier Lig ekibinden Nicolo Zaniolo'ya kanca!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:11

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:12

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, West Ham United'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Zaniolo için harekete geçebileceği öne sürüldü.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zaniolo'nun adı daha önce de; Lazio, Fiorentina, Milan, Juventus ve Atletico Madrid gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki günlerde İtalyan futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk, "Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo’nun ne düşündüğü çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

33 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray'dan kiralık gittiği Aston Villa'da 33 maçta süre bulan Zaniolo, İngiliz ekibinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.