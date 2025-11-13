İzlanda, Azerbaycan'ı deplasmanda devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 23:41:00
İzlanda, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda İzlanda, deplasmanda Azerbaycan ile karşılaştı.

 

Palms Sports Arena'da oynanan mücadeleyi İzlanda 2-0 kazandı.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Albert Gudmundsson ve 39. dakikada Sverir Ingi Ingason kaydetti.

 

AZERBAYCAN'IN İHTİMALİ BİTTİ

Bu karşılaşmayla birlikte Azerbaycan 1 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma ihtimali son buldu. İzlanda ise 7 puana yükseldi ve Fransa'nın ardından maç fazlasıyla grupta ikinci sırada yer aldı.

 

 

İzlanda, gruptaki son maçında Ukrayna'ya konuk olacak. Azerbaycan ise Fransa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Azerbaycan #İzlanda #2026 FIFA Dünya Kupası

