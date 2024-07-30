Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan teklif!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:44

Güncelleme: 30.07.2024 - 18:44

Beşiktaş, Jackson Muleka için Suudi Arabistan'dan resmi teklif aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.

79 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş forması altında 79 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.