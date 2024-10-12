Jakobs'tan sakatlığına dair açıklama: 'Ameliyat olacağım söylentileri...'
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, sakat olmadığını ve ameliyat olacağı söylentilerinin gerçek olmadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Senegal, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında "Senegal Abdoulaye Wade" stadyumunda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Jakobs, maç sonrasında yaptığı açıklamada, Galatasaray'a gelmekten oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezonda hedefimiz elbette şampiyon olmak ve Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz" dedi.
"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz" ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.
"KÖLN'DEN FENERBAHÇELİ ARKADAŞLARIM ÜZÜLDÜ"
Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü" diye konuştu.
"GALATASARAY BÜYÜK BİR TAKIM"
Jakobs, Almanya ve Fransa liglerinden sonra Türkiye'yi tercih etmesinin nasıl karşılandığına ilişkin gelen soruya da "Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum" dedi.
"SAKATLIĞIM YOK, AMELİYAT OLMAYACAĞIM"
Sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin de Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil. Gayet iyiyim" ifadelerini kullandı.
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