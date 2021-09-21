James Rodriguez, Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu
İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton forması giyen James Rodriguez, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan ile anlaştı.
Transferin son günlerinde Başakşehir'in kadrosuna katmak için oldukça uğraştığı ancak ikna edemediği James Rodriguez'in yeni takımı resmen belli oldu. Başakşehir'in Everton'la anlaşmasına rağmen Türkiye'ye gelmek istemeyen yıldız orta saha, Katar ekiplerinden Al-Rayyan ile anlaştı. Everton'da kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu, 1 sezon kiralık olarak Al-Rayyan'da forma giyecek.
Daha önce Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcunun bonservisine şu ana kadar toplamda 140 milyon Euro ödendi.
30 yaşındaki 10 numara, kariyeri boyunca 414 resmi karşılaşmada yer alırken 110 gol atıp, 134 de asist yaptı.
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