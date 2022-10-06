Jamie Carragher'den itiraf: 'Dünya Kupası'nı Lionel Messi kazansın'

06 Ekim 2022 Perşembe, 19:30

İngiliz efsane futbolcu Jamie Carragher, Thierry Henry ve Micah Richards ile yorumcu olarak katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Carragher, 2022 Katar Dünya Kupası'nı Lionel Messi'nin kazanmasını istediğini söyledi.

Jamie Carragher yaptığı açıklamada, "Üçümüzün gördüğü en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte oynayan birçok oyuncu var Pele, Johan Cruyff, Maradona gibi ama Lionel Messi'nin dünya futbol tarihinin en büyük oyuncusu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını istediğini söyleyen İngiliz efsane, "Belki herkes benimle aynı fikirde değil. Çünkü insanlar bir oyuncunun Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini düşünüyor. Ben de Messi'nin en iyi olduğunu pekiştirmesi için Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.