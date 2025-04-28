Jamie Vardy'den İngiltere Premier Lig kararı!
Sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılacağı açıklanan 38 yaşındaki İngiliz oyuncu Jamie Vardy'nin ligde yer alan bir takımda oynamak istediği kaydedildi.
Jamie Vardy, Premier Lig'den ayrılmayı düşünmüyor. Leicester City ile 13 yılın ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacak olan 38 yaşındaki İngiliz forvet, Championship kulübünde oynamayı reddetti.
ÜST DÜZEY BİR KULÜP İSTİYOR
Sky Sports UK'nin haberine göre, Vardy, Leicester ile sözleşmesi sona erdikten sonra üst düzey bir kulüpte katkı sağlamaya devam edebileceğine inanıyor. Ancak, nihai kararını sezon sona erdikten sonra verecek ve İngiliz kulüpleriyle görüşmeler başlatması bekleniyor.
33 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Bu sezon 33 maçta forma giyen yıldız forvet, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Jamie Vardy #Leicester City #İngiltere Premier Lig
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