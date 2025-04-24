Leicester City'de 13 yıllık devrin sonu: Vardy resmen veda ediyor!
Leicester City'nin bayrak isimlerinden Jamie Vardy, İngiliz kulübünden 13 sezon sonra ayrılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'de 2025-2016 sezonunda şampiyonluk yaşayan Leicester City'nin sembol isimlerinden Jamie Vardy, takımdan ayrılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu Jamie Vardy için güzel bir veda töreni yapılacağı duyuruldu.
Leicester City'nin 39 yaşındaki başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, "Jamie eşsiz, özel bir oyuncu ve dahası özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde bir yeri var ve kesinlikle en derin saygı ve sevgiyi taşıyor. Bu kulübe verdiği her şey için sonsuz minnettarım. Jamie'nin bizimle oyuncu olarak geçirdiği zaman sona eriyor olsa da, kendisi ve ailesi, başardığı her şeyden sonra King Power Stadyumu'na her zaman sevgiyle geri dönecektir. Leicester City'deki herkes adına, Jamie ve ailesine gelecekte en iyisini diliyorum ve taraftarlarımızın bu sezonun sonunda ona hak ettiği vedayı vermek için bize katılacaklarını biliyorum" açıklamasını yaptı.
38 yaşındaki Jamie Vardy, 2012 yılında Fleetwood Town'dan 1 milyon sterlin karşılığında Leicester City'ye katıldı ve kulübün altın çağında Premier Lig, FA Kupası, Community Shield ve iki kez Championship şampiyonluğu kazandı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!