Japonlar dünyaya örnek olmaya devam ediyor

2022 FIFA Dünya Kupasında Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu. Japon taraftarlar karşılaşma sonrası tribünleri temizledi.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:35
Japonlar dünyaya örnek olmaya devam ediyor
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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 mağlup olan Japonya'da taraftarlar karşılaşma sonrasında tribünleri temizledi.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrasında çöplerini toplayan Japon taraftarlar, daha önce de birçok kez yaptıkları gibi yine tüm dünyaya örnek olacak bir davranışta bulundular.

 


2022 FIFA Dünya Kupası japonya Kosta Rika

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