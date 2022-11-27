Japonlar dünyaya örnek olmaya devam ediyor
2022 FIFA Dünya Kupasında Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu. Japon taraftarlar karşılaşma sonrası tribünleri temizledi.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 mağlup olan Japonya'da taraftarlar karşılaşma sonrasında tribünleri temizledi.
Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrasında çöplerini toplayan Japon taraftarlar, daha önce de birçok kez yaptıkları gibi yine tüm dünyaya örnek olacak bir davranışta bulundular.
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