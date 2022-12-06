Japonya'nın vedası sonrası Hasan Şaş'tan paylaşım!

06 Aralık 2022 Salı, 09:27

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede normal süre 1-1 biterken, Hırvatistan penaltılarda rakibini 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

HASAN ŞAŞ'TAN PAYLAŞIM

Nagatomo'lu Japonya'nın vedası sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'tan paylaşım geldi.

Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göstermiş olduğun mücadelenden adamlığından bir kez daha gurur duydum. Teşekkürler Yuto" ifadelerini kullandı.

NAGATOMO TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda oynayarak Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu olmuştu. Hırvatistan maçında Nagatomo 64. dakikada oyuna girdi. Japon futbolcu Katar'da 4 karşılaşmada forma giydi.