Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama!

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı konuk edeceği mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama!
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AA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:55

Basketbol THY Euroleague'in 32. haftasında cuma Baskonia'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinin geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Jasikevicius, Baskonia'nın hücum anlamında çok etkili olduğunu aktararak, "Baskonia geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri ve ilk önce bunu durdurmamız gerekiyor. Marcus Howard inanılmaz bir ritimle oynuyor, harika bir formda ve her zaman hücum ribaundu alabilecek yeteneklerle çevrili" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre ise çift maç haftasında olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normal sezonda 3 maç kaldı ve odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önceki maçta onlara yenilmiştik, bu yüzden bu maçı kazanmamız önemli. Salı günü evimizde harika bir kalabalık vardı. Cuma da aynı şekilde gelip bizi desteklemelerini bekliyor olacağız."


Etiketler: #Sarunas Jasikevicius #Baskonia #fenerbahçe beko

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