Jay Stansfield, 12 yıl sonra babasının numarasını devraldı

İngiltere'de 3. lig seviyesine denk gelen League One ekibi Exeter City, 2010 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'ı Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

1978 doğumlu Adam Stansfield, bağırsak kanseri sebebiyle önce tedavi için formasından uzak kalmış, 10 Ağustos 2010 gününde, 31 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Exeter City, golcü futbolcusunun 9 numaralı formasının emekli edildiğini duyurmuştu.

Exeter City'nin 9 numaralı forması bu sezon emeklilikten geri döndü. Exeter City, Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'a 9 numaralı formanın verildiğini açıkladı.

H O M E C O M I N G



We are delighted to announce the signing of Jay Stansfield on loan from @FulhamFC for the rest of the / season #ECFC #OneGrecianGoal pic.twitter.com/M106xENHC9