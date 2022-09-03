Jay Stansfield, 12 yıl sonra babasının numarasını devraldı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:16

İngiltere'de 3. lig seviyesine denk gelen League One ekibi Exeter City, 2010 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'ı Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

BABASININ EMEKLİ EDİLEN FORMASI OĞLUNA VERİLDİ

1978 doğumlu Adam Stansfield, bağırsak kanseri sebebiyle önce tedavi için formasından uzak kalmış, 10 Ağustos 2010 gününde, 31 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Exeter City, golcü futbolcusunun 9 numaralı formasının emekli edildiğini duyurmuştu.

Exeter City'nin 9 numaralı forması bu sezon emeklilikten geri döndü. Exeter City, Adam Stansfield'ın oğlu Jay Stansfield'a 9 numaralı formanın verildiğini açıkladı.

H O M E C O M I N G



We are delighted to announce the signing of Jay Stansfield on loan from @FulhamFC for the rest of the / season #ECFC #OneGrecianGoal pic.twitter.com/M106xENHC9 — Exeter City FC (@OfficialECFC) September 2, 2022

"ONU GURURLANDIRACAĞIM"

Fulham'dan 1 yıllığına kiralık olarak babasının takımı Exeter City'ye transfer olan Jay Stansfield, bu duygusal transferle ilgili kulüp resmi sitesine şunları söyledi:

"Heyecandan titriyorum. Bu benim gelişimim için harika bir fırsat, ayrıca çok da özel bir transfer. Benim için bu kulübün ve 9 numaralı formanın önemi çok büyük. Üzerimde baskı olacaktır ama doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Bu formayı giyip onun adımlarını takip ederek başarıya ulaşıp babamı gururlandıracağım."