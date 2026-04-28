Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan dev talip!

28.04.2026 12:24:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde için Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde için İtalya Serie A ekibi Roma'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

106 MAÇTA FORMA GİYDİ

Oosterwolde Fenerbahçe kariyerinde toplam 106 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Bu sezon 44 maça çıkan Oosterwolde'nin piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Yönetim kurulu toplantısının ardından... Fenerbahçe'de ayrılıklar resmen açıklandı! Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü... Fenerbahçe'den Ederson kararı! Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli yönetimin dev derbide kırmızı kart gören Brezilyalı yıldız Ederson hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'de teknik direktörlük için iki aday Fenerbahçe'de yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin, Tedesco'nun yerine 2 teknik direktör adayı belirlediği iddia edildi.