Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde için İtalya Serie A ekibi Roma'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oosterwolde Fenerbahçe kariyerinde toplam 106 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Bu sezon 44 maça çıkan Oosterwolde'nin piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.